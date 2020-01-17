Юридическая помощь в Москве
У сотрудников компании «Первый Иск» можно проконсультироваться по юридическим вопросам следующего характера:
- Юридическая консультация по составлению документов (иски, жалобы, договора, претензии и прочее).
- Консультация юриста по защите прав и интересов в рамках уголовных дел.
- Юридическая помощь по решению семейных споров.
- Отстаивание жилищных и имущественных интересов.
- Представительство в арбитражном суде, решение экономических споров.
- Обжалование действий госорганов.
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9.1, возраст: 62, опыт: 32
Выиграно дел: 52
Общая оценка клиентов: 9,1
Отзывы: 29
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Опыт
В 2019 - 2020 годах наши юристы не проиграли ни одного дела
Гарантии
Ошибки исключены - мы знаем "что" и "как" нужно, чтобы победить
Стоимость
У нас цены ниже за счет объема - плати в рассрочку или по этапам
Платные юридические консультации
Срочная платная консультация позволит разобраться в тонкостях сложившейся ситуации и выработать наиболее эффективную стратегию защиты. Мы оказываем юридическую помощь по правовым вопросам в Москве и за ее пределами. Для работы с клиентами по России предлагаем анонимную консультацию по телефону +7 (495) 740-55-03.
Если вопрос выходит за рамки типового и ситуация оказалась довольно сложной, лучше провести личную встречу в офисе.