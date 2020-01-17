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Юридическая консультация

 

Мы в топ 5 рейтинга адвокатов - узнай кто лучший!

Юристы компании «Первый Иск» обладают высоким уровнем квалификации в разных правовых областях и гарантируют необходимую грамотную поддержку. Ведь по версии независимого рейтинга адвокатов и юридических фирм Москвы, наша компания "Первый иск" занимает ТОП 5 рейтинга! Подробнее смотри тут - advotop.ru

У наших юристов вы можете срочно получить помощь по любым вопросам юриспруденции. Получить консультацию можно как офисах компании, так и онлайн. Задайте вопрос по телефону +7 (495) 740-55-03, мессенджер WhatsApp +7 (906) 735-57-75 или оставьте заявку на обратный звонок через форму обратной связи. Консультант свяжется с вами в ближайшее время.

 

 

 

Услуги, которые мы предлагаем

 

 

 

У нас работают адвокаты профессионалы
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Юридическая помощь в Москве

 

У сотрудников компании «Первый Иск» можно проконсультироваться по юридическим вопросам следующего характера:

 

  • Юридическая консультация по составлению документов (иски, жалобы, договора, претензии и прочее).
  • Консультация юриста по защите прав и интересов в рамках уголовных дел.
  • Юридическая помощь по решению семейных споров.
  • Отстаивание жилищных и имущественных интересов.
  • Представительство в арбитражном суде, решение экономических споров.
  • Обжалование действий госорганов.  

 

 

адвокат: Ломакин Лев Валентинович
9
9.1, возраст: 62, опыт: 32

Выиграно дел: 52

Общая оценка клиентов: 9,1

Отзывы: 29

Другие адвокаты и юристы

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В стоимость консультации входит?

длительность:

  • 15 мин - Бесплатно
  • 30 мин - 1.000 ₽
  • 60 мин - 2.000 ₽

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+7 (495) 740-55-03

Задать вопрос

+79067355775

 

 

 

Наши преимущества
 

Опыт

В 2019 - 2020 годах наши юристы не проиграли ни одного дела

 

Гарантии

Ошибки исключены - мы знаем "что" и "как" нужно, чтобы победить

 

Стоимость

У нас цены ниже за счет объема - плати в рассрочку или по этапам

 

 

Платные юридические консультации

 

Срочная платная консультация позволит разобраться в тонкостях сложившейся ситуации и выработать наиболее эффективную стратегию защиты. Мы оказываем юридическую помощь по правовым вопросам в Москве и за ее пределами. Для работы с клиентами по России предлагаем анонимную консультацию по телефону +7 (495) 740-55-03.

Если вопрос выходит за рамки типового и ситуация оказалась довольно сложной, лучше провести личную встречу в офисе.

 

 

 

 

 

Наши клиенты работают в известных компаниях

Адвокаты

 

Юридическая помощь и консультация

 

Если необходима платная правовая защита недорого с полным комплексом услуг, запишитесь на встречу с адвокатом в одном из ближайших офисов. Найти адреса и узнать, где находится наиболее удобное отделение, можно в специальном разделе «Контакты» на нашем сайте. Здесь же указаны часы работы филиалов. По итогу встречи будет составлен прогноз исхода дела и стратегия разрешения спорного вопроса.

 

Чтобы получить письменную консультацию юриста обращайтесь к сотрудникам компании «Первый Иск» с помощью email или опишите интересующий вопрос по телефону. Полный, всесторонне грамотный и профессиональный ответ придет в самые сжатые сроки.

 

 

адвокат: Петров Иван Сергеевич
9
9.4, возраст: 54, опыт: 26

Выиграно дел: 48

Общая оценка клиентов: 9,4

Отзывы: 30

Другие адвокаты и юристы

Выбрать офис?

Запишитесь заранее?

Квалификация адвоката?

В стоимость консультации входит?

длительность:

  • 15 мин - Бесплатно
  • 30 мин - 1.000 ₽
  • 60 мин - 2.000 ₽

Заказать звонок

+7 (495) 740-55-03

Задать вопрос

+79067355775

 

 

Закажите у нас консультацию

 

Первичная консультация проводится одним из следующих способов:

 

  • по телефонной связи - номер +7 (495) 740-55-03;
  • пишите или звоните через мессенджер WhatsApp +79067355775
  • по email -
  • через форму обратной связи на страницах сайта
  • оставить заявку на обратный звонок

    •  

    Выберите любой удобный способ и свяжитесь с нашими специалистами, чтобы заказать юр. консультацию. Не стоит затягивать с обращением, так как чем раньше специалист изучит материалы дела, тем больше шансов на быстрый и благоприятный исход.

 

 

Срочная юридическая помощь

 

Юридическая консультация предоставляется платно, по недорогой цене. В рамках беседы будет оказана реальная анонимная помощь по разработке действенной линии защиты. Консультант даст правовую оценку вашему вопросу, расскажет о возможных трудностях на пути его решения и обозначит имеющиеся перспективы. Срочно закажите платную юридическую консультацию по телефону или посетите офисы нашей компании (город Москва), чтобы всесторонне защитить свои права и интересы.

 

 

Цены на услуги

Юридическая консультация адвоката в офисе

Проводят практикующие адвокаты со стажем от 7 - 35 лет

адвокат: Воронцов Игорь Петрович
8
8.4, возраст: 46, опыт: 18

Выиграно дел: 61

Общая оценка клиентов: 8,4

Отзывы: 20

Другие адвокаты и юристы

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Запишитесь заранее?

Квалификация адвоката?

В стоимость консультации входит?

длительность:

  • 10 мин - Бесплатно
  • 30 мин - 1.000 ₽
  • 60 мин - 2.000 ₽

Заказать звонок

+7 (495) 740-55-03

адвокат: Дмитрюкова Елена Степановна
8
8.4, возраст: 38, опыт: 14 лет

Выиграно дел: 31

Общая оценка клиентов: 8,4

Отзывы: 18

Другие адвокаты и юристы

Выбрать офис?

Запишитесь заранее?

Квалификация адвоката?

В стоимость консультации входит?

длительность:

  • 10 мин - Бесплатно
  • 30 мин - 1.000 ₽
  • 60 мин - 2.000 ₽

Заказать звонок

+7 (495) 740-55-03

Юридическая консультация онлайн

Если у вас короткий несложны вопрос, Вы можете задать его:

  • Через форму обратной связи. Кликни кнопку справа "задать вопрос"
  • Выслать вопрос на почту компании
  • Написать в мессенджере WhatsApp. Кликни иконку WhatsApp справа и перебросит в чат мессенджера.

можно задать вопросов: 1
кто вам ответит: дежурный юрист
срок исполнения: от 5 мин. до 12 часов
стоимость: бесплатно

Задать вопрос

+79067355775
Примерные цены на участие в судебном заседании по гражданскому делу

Представление интересов истца или ответчика в судах Москвы

Цена зависит от стажа и квалификации выбранного адвоката или юриста, количества выигранных им дел, положительных отзывов, его рейтинга в компании.

В чем различие тарифов "Эконом", "Стандарт", "Бизнес" или "VIP" смотрите на этих страницах

  • эконом 10.000 руб.

  • стандарт 20.000 руб.

  • профи 40.000 руб.

 

 

Преимущества получения юридической помощи
и консультации в компании «Первый Иск»

 

Сотрудники с многолетним стажем оказывают комплексную поддержку в разных областях права. Получить юридическую консультацию и помощь в Москве, а также за ее пределами довольно просто. С нами можно связаться разным способом и заказать нужный комплекс услуг. Заказав консультирование, вы можете быть уверены, что никаких лишних работ вам не будут навязывать.

 

Кроме этого, обеспечиваем своим клиентам следующий спектр преимуществ:

 

  • Хороший опыт адвокатов и практикующие юристы;
  • Ваше дело анализируется не одним юристом, оно контролируется курирующим его адвокатом;
  • При желании, привлечение СМИ для придания огласки проблеме;
  • Проводим рецензии на недостоверные экспертизы;
  • Даем гарантии успеха;

 

 

 

 

 

Отзывы

Наши сертификаты и благодарности клиентов

  • Благодарность адвокату Кириченко за квалифицированную юридическую помощь
  • Благодарность адвокату Кириченко за качество юридических услуг
  • Сертификат юридического форума по реформам законодательства
  • Сертификат участия в юридической конференции
  • Благодарность юридической компании КиП от фирмы
  • Сертификат повышения квалификации юриста компании
  • Сертификат повышения квалификации в гражданском законодательстве
  • Благодарственное письмо - с Днем юриста от клиента
  • Благодарственное письмо - за качественную юридическую поддержку
  • Сертификат участия адвоката КиП по изменению законодательства в земельном праве

Качество юридических услуг от адвокатов компании "ПЕРВЫЙ ИСК" подтверждено сертификатами, свидетельствующими о компетентности

Видео отзывы об адвокатах компании

Свидетельством профессионализма юриста и оказываемых им услуг являются видео-отзывы клиентов компании

AdvTop
AdvTop

Тарифы и цены

адвокат эконом
Эконом

Минус 50% от стандартной стоимости!!!

 

Подробнее

адвокатский тариф
Стандарт

Четкая, грамотная и всесторонняя работа адвоката

 

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бизнес тариф адвоката
Бизнес

Лучшие адвокаты Москвы работают для вас

 

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вип обслуживание адвоката
VIP

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Юридические услуги и консультации юриста
    Юридическая консультация юриста

    Цена в руб.
    Участие на стадии расследования 

    от 25.000 рублей
    Жалоба в прокуратуру или суд

    от 5.000 рублей
    Защита подсудимого в суде

    от 35.000 руб.
    Участие при избрании меры пресечения в суде

    от 10.000 руб.
    Участие в уголовном обжаловании (апелляция, кассация)

    от 15.000 ₽
    Ознакомление с уголовным делом - фотокопирование

    от 5.000 ₽
    Узнайте все цены

    Контакты

    +7 (495) 740-55-03 Задайте вопрос через WhatsApp
    [email protected]

    109147, г. Москва, Марксистская, 3 корп.1 этаж 4 офис 421

    другие офисы

    Расписание

    Пн, Вт, Ср, Чт, Пт с 9:00 до 21:00

    Сб, Вс с 11:00 до 19:00

    Экстренные звонки (при задержании) круглосуточно

    Прием на консультацию осуществляется строго по предварительной записи